Кольцовские таможенники задержали пассажира с оборудованием для снятия отпечатков пальцев

14:06 | 24.01.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники в «зеленом коридоре» задержали пассажира рейса Ташкент-Екатеринбург. В его багаже был аппарат для снятия отпечатков пальцев. Мужчина рассказал, что приобрел его в Москве и отправился в Узбекистан. Там он планировал продать аппарат местным полицейским. Однако сделка сорвалась, и ему пришлось вернуться на Урал с товаром, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Беспошлинно ввозятся товары для личного пользования. Очевидно, что использовать в личных целях такую технику невозможно. Изъятый товар мы передали на экспертизу. За недекларирование товара пассажиру грозит штраф», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).