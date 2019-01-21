Жительница Екатеринбурга взыскала с ТСЖ полмиллиона рублей за потоп в квартире

13:36 | 24.01.2019

Жительница Екатеринбурга взыскала с ТСЖ «Энгельса-15» более полумиллиона рублей за двойной потоп в квартире. В феврале 2018 года в доме по Энгельса, 15 одна из компаний проводила работы по замене стояков холодного и горячего водоснабжения, в результате которых квартиру Елены А. затопило.



По факту затопления был составлен акт осмотра поврежденного имущества. Как указано в акте, обрыв трубы стояка ХВС произошел в связи с некачественным выполнением работ сотрудниками компании и использованием некачественных материалов. Женщина провела восстановительный ремонт квартиры. А 13 марта с потолка вновь потекло. Теперь авария на трубах произошла уже в двух квартирах этажами выше. Елена А. вновь отремонтировала свою квартиру, после чего обратилась с претензией к ТСЖ «Энгельса-15», требуя возмещение убытков. Однако ее требования удовлетворены не были.



Елена А. обратилась с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, требуя взыскать с ТСЖ «Энгельса-15» более 350 тысяч рублей, включая стоимость расходных материалов на восстановительный ремонт, новую люстру, замену паркета, кухонного гарнитура и компенсацию морального вреда. Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены. С ТСЖ «Энгельса-15» взысканы в счет возмещения ущерба 348 тысяч рублей, компенсация морального вреда составила 10 тысяч рублей, штраф – в сумме 179 тысяч.



ТСЖ подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, полагая, что является ненадлежащим ответчиком. Изучив материалы дела, судебная коллегия не нашла оснований для отмены решения. Решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения. ТСЖ «Энгельса-15» обязано выплатить Елене А. 537 910 рублей, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.