Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 января 2019 года

13:21 | 24.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 23.01.2019г. до 08:00 24.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 154 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 противоправных деяний. Из них: три факта умышленного причинения вреда здоровью, один разбой, четыре грабежа, 25 краж, в том числе две квартирные, два факта мошенничества, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре факта хранения и три факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП с пострадавшими, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено пять массовых мероприятий, в которых приняло участие 4430 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 17 сотрудников полиции и 46 представителей частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.