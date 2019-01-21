Евгений Куйвашев поручил правительству увеличить число патриотических клубов на Среднем Урале

13:04 | 24.01.2019

Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на прошедшем сегодня заседании кабинета министров дал поручение правительству региона расширить сеть военно-патриотических организаций работающих на Среднем Урале.



«Необходимо в четкой динамике отслеживать поддержание инициатив нашей молодежи по патриотическому воспитанию. Прошу поддержать освещение этого в СМИ и составить медиаплан для этого», — сказал он.



Данное поручение прозвучало в канун проведения «месячника защитника Отечества». На сегодняшний день в области работает региональный центр патриотического воспитания, входящий в структуру департамента молодёжной политики, а также ещё порядка 500 различных организаций «патриотической направленности», из которых 277 находятся в Екатеринбурге.



Евгений Куйвашев отметил, что 2019 год богат на юбилейные даты, непосредственно связанные с темой военно-патриотического воспитания, в связи с этим он потребовал от членов правительства подойти к подготовке мероприятий, связанных с этими датами крайне серьёзно, не шаблонно, и отметить памятные события 2019 года так, как этого еще не делали раньше.



«Идет подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и проведение месячника защитников отечества Свердловской области должно стать серьезным шагом к подготовке к этой дате. Из юбилейных дат текущего года это 100-летие со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова и 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В ближайшее воскресенье, 27 января, мы отмечаем 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады… Я прошу ответственно и нешаблонно подойти к формированию плана мероприятий месячника», — заявил губернатор.