Экс-начальник отдела полиции №5 Екатеринбурга устроился в администрацию Орджоникидзевского района

12:22 | 24.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Бывший начальник отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу Александр Дмитриев, как ранее и сообщало наше издание, ожидаемо перешел на муниципальную службу. Он назначен заместителем главы Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга по социальным вопросам. По данным издания, Дмитриев таким образом принял предложение своего бывшего коллеги – экс-начальника отдела полиции №8 Романа Кравченко, который в ноябре 2018 года возглавил администрацию района. Предыдущий глава района Вячеслав Трапезников ушёл в отставку после назначения главой Екатеринбурга Александра Высокинского.