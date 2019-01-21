Выжившей в горах на севере Свердловской области туристке ампутировали ноги

Елене Осиповой, туристке из Екатеринбурга, чудом выжившей после нахождения в течение более чем двух суток на сильном морозе на севере Свердловской области, провели срочную операцию по ампутации ног. Сегодня около 05:00 состояние девушки ухудшилось, срочно проведенный консилиум принял решение проводить операцию немедленно, дабы спасти девушке жизнь«В пять часов утра зафиксировано ухудшение состояния пациентки, срочно проведенный консилиум решил немедленно проводить операцию, призванную спасти жизнь больной», — говорит пресс-секретарь ГКБ № 40 Инна Абелинскене.В результате длительного пребывания на морозе у 31-летней Елены обморожение стоп и голеней на 10 сантиметров четвертой степени. Возник риск, что у женщины откажут почки, а потому ампутация ног была единственным шансом, чтобы спасти Елене жизнь. Кстати, кисти рук у девушки шанс чтобы спасти их ещё есть, говорят медики.«Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. В медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких. Осмотрена сосудистыми и ожоговыми хирургами, констатировано обморожение 4 степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук. Будет всесторонне обследована и подготовлена к дальнейшей операции. Сейчас речь идет в первую очередь о спасении жизни пациентки», - говорит ожоговый хирург ГКБ 40 Раяс Каримов, чьи слова опубликованы на сайте больницы.Напомним, 19 января 2019 года группа туристов из пяти человек (двое мужчин и три женщины) с турбазы «Серебрянский камень» отправилась к горе Казанский камень, но попала под сильный снегопад. Туристы решили вернуться на базу и начали спускаться вниз, две девушки, 31-летняя Елена Осипова и 35-летняя Елена Подкорытова по дороге отстали от группы, и пропали. Поисковая операция продолжалась более двух суток. Их нашли только 22 января, в снегу. Одна из девушек, Елена Подкорытова, погибла, другую без сознания с сильными обморожениями доставили в больницу Краснотурьинска. Позже, на вертолете, её транспортировали в Екатеринбург.