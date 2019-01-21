Средний Урал оказался одним из самых медиаразвитых регионов России

11:17 | 24.01.2019

Свердловская область вошла в рейтинг наиболее развитых регионов по уровню развития СМИ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты «Индекса развития медиасферы», подготовленном фондом «Медиастандарт» и Комитетом гражданских инициатив Евгения Ясина совместно с исследовательской группой «ЦИРКОН».



По результатам анализа все регионы разделены на четыре класса по уровню развития СМИ. Рейтинг А присвоен 11 наиболее развитым регионам: это Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская, Самарская и Новосибирская области, Тюмень, Татарстан, Приморский и Красноярский края.



В список аутсайдеров вошли 13 регионов: Марий Эл, Мордовия, Забайкалье, Алтай, Адыгея, КБР, Хакасия, Калмыкия, ЕАО, Бурятия, Ингушетия, Чечня, Тыва.