Прокуратура запросила для убийцы 14-летней школьницы из Екатеринбурга 25 лет колонии

10:53 | 24.01.2019

Фото: Яромир Романов, znak.com

Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание мужчине, обвиняемому в ряде преступлений, в том числе в резонансном убийстве 14-летней девочки в Екатеринбурге и преступлениях против половой свободы, в виде 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



48-летний подсудимый Черняев А.Н обвиняется сразу по пяти статьям У РФ. В их числе ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием»), ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью)», ч. 2 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера. соединенные с угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью»), ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).



Самое резонансное преступление мужчина совершил в ночное время 18 сентября 2011 года на стадионе школы № 57 в Екатеринбурге. Он встретил ранее ему незнакомую 14-летнюю девочку, напал на нее, сексуально домогался, после чего с особой жестокостью убил ребенка, нанеся не менее 41 удара имевшимся у него ножом по телу потерпевшей.



Оглашение приговора назначено на 30 января. Приговор будет выносить судья Александр Ладин.