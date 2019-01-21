Владимир Путин пригласил Турцию на выставку ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге

10:46 | 24.01.2019

Президент России Владимир Путин пригласил турецких партнеров принять участие выставке ИННОПРОМ-2019 в июле в Екатеринбурге. Об этом он заявил накануне на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров с Президентом Турецкой Республики Эрдоганом.



«Приветствуем заинтересованность турецких деловых кругов в расширении деятельности на российском рынке. В этой связи пригласили Турцию принять участие в качестве страны-партнера в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в июле в Екатеринбурге», – заявил Владимир Путин.



Президент РФ также отметил, что встреча с турецким коллегой была сфокусирована на экономических вопросах, вопросах развития гуманитарных связей, обсуждалось положение дел в Сирии и перспективы межсирийского политического процесса.