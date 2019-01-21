Более 4 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской области выделит федеральный бюджет до 2024 года

10:39 | 24.01.2019

Более 4 миллиардов рублей будет направлено на развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области в период до 2024 года только из федерального бюджета. Информация об этом размещена на сайте департамента информполитики региона.



Встреча, на которой члены правительства области обсудили с представителями малых и средних предприятий, банков и общественных организаций вопросы развития предпринимательства в регионе и увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе, состоялась вчера, 23 января.



«Согласно указу Президента РФ целью является увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе страны с 19,2 млн до 25 млн человек в 2024 году. Перед нашей областью стоит задача увеличить этот показатель с 640 тыс. до 720 тыс. человек. Также предполагается расширить долю сектора МСП в валовом внутреннем продукте с 31% до 36%", - отметила в разговоре с представителями бизнеса министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



В ходе встречи было отмечено, что правительство региона будет оказывать поддержку предпринимателям путём упрощения налоговой отчётности, расширения доступа к имуществу на льготных условиях, активизации цифровых платформ поддержки и упрощения доступа к финансовым ресурсам. Кроме того, в области произойдёт улучшение системы закупок государственными компаниями, развитие сельхозкооперации, а также модернизация системы поддержки экспортёров.



Также, на встрече была представлена разработанная Банком России дорожная карта по развитию финансирования малого и среднего бизнеса.