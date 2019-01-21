Министр экономики Свердловской области перешёл на работу в мэрию Екатеринбурга

10:06 | 24.01.2019

Евгений Куйвашев укрепил Александром Ковальчиком мэрию Екатеринбурга. Фото:© Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 24 января, теперь уже бывший министр экономики Свердловской области, Александр Ковальчик выходит на новое место работы, он стал первым заместителем главы Екатеринбурга вместо Алексея Кожемяко, который, в свою очередь, в прошедший вторник стал руководителем «Индустриального парка «Уралмаш».



Указ об освобождении Ковальчика от занимаемой им должности министра подписал вчера, 23 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Освободить Ковальчика Александра Анатольевича от должности министра экономики и территориального развития Свердловской области 23 января 2019 года по инициативе работника. Трудовой договор, заключенный с Ковальчиком 29 января 2018 года, считать расторгнутым […] произвести окончательный расчет, выплатить компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск […] за 31 календарный день», — говорится в документе.



В беседе с журналистами Александр Ковальчик сказал, что передышки при переходе на новое место работы не будет, и уже сегодня он «отвезёт в мэрию трудовую книжку».



«Первым делом погружусь в новую структуру администрации Екатеринбурга. Задач много, отдыхать некогда», — сказал он.