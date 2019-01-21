В Первоуральске сегодня загорелась квартира в жилом доме

23:27 | 23.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 23 января, в Первоуральске на улице Энгельса в жилом четырехэтажном доме загорелась квартира. Огонь повредил балкон, стены и домашнее имущество.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и девять человек личного состава. Разбор сгоревших конструкций завершён.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.