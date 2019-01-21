Футбольный клуб «Урал» заканчивает первый кипрский сбор

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на Кипре заканчивает свой первый сбор. Завтра команда проведёт очередной контрольный матч против местного АПОЭЛ и отправится на четырёхдневный отдых.Второй сбор начнётся 29 января в городе Пафос, где у уральских спортсменов до конца февраля расписан плотный график тренировок.К команде вернулся Роман Емельянов, который в конце прошлого года получил травму и проходил восстановление в Германии. Сейчас полузащитник работает по индивидуальной программе.