Пассажир иномарки впал в кому в результате аварии в Екатеринбурге

Сегодня, 23 января, в Екатеринбурге на улице Шварца, 12 иномарка на большой скорости влетела в автомобили ВАЗ и фургон, стоящие на обочине.На момент аварии в автомобиле находилось два человека. Пассажира в коме и с открытой черепно-мозговой травмой на «скорой» доставили в центральную городскую больницу №24. Водителю медики помогают на месте.Автомобиль получил сильные повреждения. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.