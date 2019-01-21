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22:21 | 23.01.2019
Фото: E1.RU
Пассажир иномарки впал в кому в результате аварии в Екатеринбурге
На момент аварии в автомобиле находилось два человека. Пассажира в коме и с открытой черепно-мозговой травмой на «скорой» доставили в центральную городскую больницу №24. Водителю медики помогают на месте.
Автомобиль получил сильные повреждения. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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