Пропавшего мужчину уже несколько дней не могут найти в Богдановиче

21:57 | 23.01.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Богдановиче разыскивают Алексея Петровича Бирюлева, который 18 января ушёл из дома на улице Октябрьская, 7 и до сих пор не вернулся.



В момент исчезновения мужчина был в чёрных брюках, чёрной куртке и чёрных ботинках на молнии. При себе имел синий рюкзак и чёрную вязаную шапку с зелёными узорами.



Особые приметы Бирюлёва: короткие русые волосы, возле левого уха на щеке есть родимое пятно диаметром один сантиметр, худощавое телосложение, рост 165 см.



Если вам известна информация о возможном местонахождении Алексея Петровича Бирюлева - позвоните 8 (34376) 5-21-79.