В Екатеринбурге загорелось производственное оборудование в ангаре

21:20 | 23.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 23 января, в Екатеринбурге на улице Коммунистическая на площади 300 квадратных метров огонь повредил производственное оборудование в ангаре. Из помещения самостоятельно эвакуировались шесть человек.



Как сообщение пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали шесть единиц техники и 29 человек личного состава. Разбор сгоревших конструкций ещё не завершён.



Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Пострадавших нет.