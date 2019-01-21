В екатеринбургские школы и садики не будут пускать без прививок от гриппа

20:59 | 23.01.2019

Фото: belnovosti.by

Сегодня, 23 января, начало действовать ограничение, в рамках которого в школы и детские садики Екатеринбурга перестанут пускать детей и сотрудников без прививок от гриппа.



Ограничительные меры введены в связи с увеличением общего уровня заболеваемости. Сейчас перед приходом в школы и детские сады необходимо предъявить справки.



Проведение массовых мероприятий рекомендуется ограничить, пока заболеваемость не пойдёт на снижение.