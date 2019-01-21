Глава «убойного отдела» свердловской полиции занял место Константина Строганова

18:50 | 23.01.2019

В Свердловском гарнизоне полиции произошла очередная важная кадровая рокировка. Руководитель подразделения по раскрытию преступлений против личности, так называемого «убойного отдела», полковник полиции Алексей Искоренков переведен на вышестоящий пост. В соответствии с приказом врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина он назначен на должность заместителя главы управления уголовного розыска регионального МВД. Ранее эту должность занимал полковник Константин Строганов, который в ноябре 2018 года был назначен начальником УСБ ГУ МВД по Москве.



Как сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых, в органы внутренних дел Искоренков поступил в марте 1989 года, с тех пор, практически 30 лет, отработал в уголовном розыске. Свою карьеру он начинал сыщиком группы по борьбе с карманными кражами в УМВД России Екатеринбургу. «Убойный отдел» главка он возглавил в 2011 году.



При непосредственном участии Искоренкова раскрыты сотни тяжких и особо тяжких резонансных преступлений. Это серия убийств и изнасилований под мостами в Екатеринбурге, ряд так называемых ритуальных убийств в Верхней Пышме, и многих других. Алексей Искоренков награжден ведомственными наградами, в том числе двумя по Указу Президента РФ – медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».



«Таких людей как Алексей Николаевич можно смело называть золотым фондом свердловского гарнизона полиции. Временно исполняющим обязанности руководителя «убойного отдела» назначен подполковник полиции Евгений Химич», - резюмировал полковник Горелых.