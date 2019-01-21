В Свердловской области пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу

17:50 | 23.01.2019

giantloopmoto.com

2 марта в Свердловской области, на горнолыжном комплексе «Гора Белая», пройдут уникальные соревнования – первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Это новая дисциплина зимних технических видов спорта, которая представляет собой гонки на специальных мотоциклах.



Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, в Кубке примут участие более 30 спортсменов из шести стран. Будут представители и нашего региона – это призеры соревнований по мотокроссу Тимур Муратов и Антон Пестов.



«Международное официальное соревнование проводится в первый раз. Свердловская область уже четыре года подряд выходит в лидеры конкурса «Лучший моторегион России», и это еще одна причина, почему такое статусное мероприятие проходит именно у нас. Кроме того, наш объект - ГЛК «Гора Белая», как нельзя лучше проходит для проведения таких соревнований и гарантирует высочайший уровень», - отметил министр.