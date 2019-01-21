На Урале за год больше всего подорожали сахар, пшено и яйца

17:30 | 23.01.2019

findesk.ru

Свердловскстат представил данные об изменении цен на социально значимые товары в Свердловской области в 2018 году. Больше всего за год подорожали пшено (в 1,6 раза), сахар-песок (на 30,9 %), и яйца (на 13,7 %).



Кроме того, повысились цены на свинину (на 5,9 %), хлеб из ржаной муки (на 4,3 %), репчатый лук (на 7,2 %), белокочанную капусту (в 1,7 раза).



При этом есть и товары, на которые цены упали. Это подсолнечное масло (на 1,6 %), гречневая крупа (на 12,4 %), картофель (на 1,9 %), яблоки (10,1 %).



Индекс цен на продовольственные товары в декабре 2018 года к уровню декабря 2017 года составил 103,4 %.