В субботу казаки проведут пикет с требованием переименовать Свердловскую область

16:59 | 23.01.2019

otzyv.ru

В субботу, 26 января, в Екатеринбурге пройдет пикет, посвященный 100-летию репрессий в отношении казаков.



Как сообщает портал 66.RU, участники соберутся у памятника Якову Свердлову на проспекте Ленина и обсудят переименование Свердловской области, а также перенос памятника Свердлова с центральной улицы города.



Напомним, что Свердловскую область предлагали переименовать уже не один раз. В частности, к этому периодически призывают представители РПЦ.