Свердловская область может стать одним из пилотных регионов по введению налога для самозанятых

16:34 | 23.01.2019

theins.ru

Свердловская область направила в федеральные органы предложение по включению Среднего Урала в список пилотных регионов, где будет введен налог для самозанятых, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна.



«Мы вышли в федеральные органы с предложением, чтобы с 2020 или 2021 года Свердловскую область также включили в состав пилотных регионов», - сказал Копелян.



Сейчас налог уже введен в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Самозанятые граждане должны платить от 4 до 6 % дохода. Напомним, что это относится к тем, кто продает товары и оказывает услуги самостоятельно, не привлекая наемных работников. Таким образом, самозанятые граждане могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд и формировать размер своих будущих пенсий.