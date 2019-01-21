Свердловская прокуратура потребовала заблокировать 12 сайтов, нарушивших законодательство ЖКХ

15:57 | 23.01.2019

news.yandex.fr

По требованию прокуратуры Нижнесергинского района заблокированы 12 сайтов, торговавших магнитами для остановки приборов учета электричества, воды, газа. Кроме того, посетителям предлагалось купить сами приборы учета и пульты управления к ним для корректировки показаний.



Как напоминает пресс-служба свердловской прокуратуры, установка различных устройств, останавливающих работу приборов учета коммунальных ресурсов, влечет за собой административную или уголовную ответственность.



По требованию прокуратуры су заблокировал указанные сайты.