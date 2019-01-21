В Екатеринбурге вспомнят жертв расказачивания

15:47 | 23.01.2019

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Завтра, 24 января, Екатеринбургская епархия проведет мероприятия, посвященные расказачиванию – политике большевиков, положившей начало репрессиям в отношении казаков. В память о жертвах в главном казачьем храме Оренбургского казачьего войска пройдет Божественная литургия и панихида.



Кроме того, завтра в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» стартует культурно-просветительский проект «Казачество России: за волю, веру и Отечество».



