Житель Богдановича отправится в колонию особого режима за изнасилование. Женщина скончалась

15:18 | 23.01.2019

bebsker.ru

К 14 года 11 месяцам в колонии особого режима приговорен 34-летний житель Богдановича. Он признан виновным в изнасиловании, причинении тяжкого вреда здоровью и истязании, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Установлено, что в ночь на 4 декабря 2017 года пьяный мужчина, находясь у одного из зданий на улице 8 Марта, изнасиловал и избил знакомую женщину. Потерпевшая от полученных травм скончалась.



Кроме того, осужденный периодически избивал свою сожительницу, находившуюся от него в материальной зависимости.