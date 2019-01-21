В 2018 году камеры зафиксировали в Свердловской области более 3 млн нарушений ПДД

14:54 | 23.01.2019

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В 2018 году в Свердловской области с помощью камер фотовидеофиксации зарегистрировано более 3 миллионов нарушений правил дорожного движения.



Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в настоящее время в регионе насчитывается 135 стационарных рубежей контроля и 67 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.



В 2019 году на территории региона комплексами фотовидеофиксации нарушений планируется оборудовать 51 участок. Так, в Екатеринбурге комплексы появятся на перекрестках Амундсена – Объездная, Шаумяна – Серафимы Дерябиной, Машиностроителей – Космонавтов.