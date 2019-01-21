В Екатеринбурге в школы и детские сады не будут пускать без прививок от кори

14:28 | 23.01.2019

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В Екатеринбурге проводятся противоэпидемиологические мероприятия из-за нескольких случаев кори. Детей не будут пускать в школы и детские сады без справок о прививке. Также этот запрет касается сотрудников учреждений. Кроме того, не рекомендуется проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях.



Как сообщила замначальника центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская, в январе зарегистрировано четыре случая заболевания корью у детей. При этом за весь прошлый год было зарегистрировано пять случаев.



Всех жителей, не привитых от кори либо прошедших вакцинацию не до конца (поставивших только одну вакцину вместо двух), призывают сделать прививки.



Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все лица, не имеющие иммунитета против кори.



Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Самые серьезные осложнения включают поражения центральной нервной системы, тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.