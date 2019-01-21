Екатеринбуржец, напавший на пенсионерку в марте прошлого года, подозревается в новых преступлениях

В Екатеринбурге задержан ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина, подозреваемый в нападениях на женщин. В прошлом году его задержали за преступление в отношении 70-летней пенсионерки. По версии следствия, в марте 2018 года на улице Бебеля злоумышленник похитил у нее сумку и сорвал серьги. Мужчину задержали, поместили в следственный изолятор, но 18 января 2019 года отпустили под домашний арест, а 20 января в полицию поступили два сообщения о новых нападениях.Так, на улице Зенитчиков злоумышленник ударил пожилую женщину в затылок и потребовал отдать сумку. Жертва оказала сопротивление. Тогда нападавший нанес ей несколько ударов ножом по рукам, и, обрезав ручки сумки, скрылся с похищенным.Кроме того, на улице Газетной мужчина сорвал серьги с 80-летней пенсионерки.Сейчас полиция разыскивает других возможных пострадавших от действий подозреваемого. Если Вы узнали его, просьба позвонить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-12, 294-14-94 либо 02.