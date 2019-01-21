Куйвашев презентовал полпреду Цуканову академию хоккея в Солнечном

Накануне, 22 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал полномочному представителю Президента РФ в УрФО Николаю Цуканову проект академии хоккея в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге.Напомним, что ранее любительская команда «Авто» выиграла грант – 100 млн рублей - на возведение ледовой арены. Спортивный комплекс будет состоять из взрослой и детской ледовых площадок, зала с искусственным ледовым покрытием, фитнес-зала, зала для игровых видов спорта и интерната для юных хоккеистов из всей Свердловской области. В академии смогут заниматься дети от пяти лет.Сейчас строительство находится на завершающей стадии. Ожидается, что объект сдадут летом этого года.«Сколько бы я ни смотрел матчей «Автомобилиста», команда всегда выигрывает. Такой профессиональный клуб достоин такой школы. Главное, что дети, которые будут здесь учиться, не будут болтаться на улицах, будут заниматься спортом и наверняка пополнят сборную России», - отметил Николай Цуканов.