Новости дня
13:30 | 23.01.2019
Екатеринбуржец заплатит 32 тысячи рублей штрафа за неиспользуемую им землю
В декабре 2008 года житель Екатеринбурга приобрел в собственность участок земли предназначенный под ИЖС площадью 10 соток для того, чтобы построить индивидуальный жилой дом. Однако, за прошедшие 10 лет строительство он так и не начал, а значит по назначению участок не использовал.
В августе 2018 года в ходе внеплановой выездной и документарной проверки соблюдения требований земельного законодательства было установлено, что на участке нет ничего, ни объекта недвижимости, ни признаков ведения хоть каких-нибудь строительных работ. На основании итогов проверки заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по использованию и охране земель своим постановлением вынес нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 32 тыс. 861 руб.
С постановлением мужчина не согласился и обратился с жалобой в Кировский районный суд Екатеринбурга. Однако суд, рассмотрев жалобу, с доводами заявителя не согласился и оставил постановление должностного лица в силе. Тогда екатеринбуржец обратился с жалобой уже в областной суд, в ней просил отменить решение Кировского районного суда и прекратить производство по делу, указывая на отсутствие в его действиях состава правонарушения.
Судья Свердловского областного суда, рассматривавший материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения решения. Доводы заявителя о том, что земельный участок использовался по назначению и на нем велись подготовительные работы, были опровергнуты фотоматериалами и другими материалами дела.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:58 | 23.01.2019
Екатеринбуржец, напавший на пенсионерку в марте прошлого года, подозревается в новых преступлениях
13:54 | 23.01.2019
«Победа» намерена летать из Перми в Анталью
13:33 | 23.01.2019
Куйвашев презентовал полпреду Цуканову академию хоккея в Солнечном
13:28 | 23.01.2019
Зауралец пойдет под суд за толчок соперника во время ссоры, который оказался смертельным
13:20 | 23.01.2019
В Перми состоится горячая линия по правам многодетных семей
13:15 | 23.01.2019
Жителей Прикамья предупреждают о сильных морозах
13:07 | 23.01.2019
Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы в Зауралье
13:04 | 23.01.2019
На Урале перед судом предстанет охотник, случайно застреливший человека
13:04 | 23.01.2019
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
12:39 | 23.01.2019
Прямой авиарейс вновь свяжет Екатеринбург и Нягань
12:33 | 23.01.2019
Свердловские антимонопольщики наказали энергетиков солидным штрафом
12:20 | 23.01.2019
В Первоуральске жильцы квартиры выиграли суд у УК за потоп после ливня
12:06 | 23.01.2019
Свердловский арбитражный суд продлил срок банкротства компании Александра Новикова
11:39 | 23.01.2019
Губернатор Прикамья провел кадровые перестановки в региональном кабинете министров
11:31 | 23.01.2019
В Екатеринбурге прокуратура организовала «горячую линию». Горожан призывают жаловаться на комунальщиков
10:52 | 23.01.2019
Автопарк скорой медицинской помощи Курганской области пополнился новыми неотложками
10:36 | 23.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2019 года
10:28 | 23.01.2019
Под Екатеринбургом дотла сгорел садовый дом на Московском тракте
10:15 | 23.01.2019
В Каменске-Уральском закрыли парк развлечений из-за нарушений требований пожарной безопасности
09:59 | 23.01.2019
В Екатеринбурге мужчина факелом поджёг коммунальную квартиру
23:38 | 22.01.2019
Екатеринбуржца приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество на 26,5 млн рублей
23:22 | 22.01.2019
В Екатеринбурге издали авторский путеводитель по Уралмашу
21:18 | 22.01.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую обыграл челябинский «Трактор» 3:0
20:05 | 22.01.2019
В Екатеринбурге начались слушания по делу об обрушении крыши на ЗиКе
19:09 | 22.01.2019
За 2 года по программе «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье отремонтировано более 290 км дорог
18:54 | 22.01.2019
89 лыжников приняли участие в пермском ультрамарафоне
18:37 | 22.01.2019
В Екатеринбургской думе появится «женская фракция»
18:29 | 22.01.2019
Недавно назначенная на пост вице-губернатора по соцполитике Ирина Бугаева покинула правительство Зауралья
18:26 | 22.01.2019
Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда президента РФ в ПФО
17:41 | 22.01.2019
Уральский депутат выступил против мусорной «дискриминации» регионов
17:31 | 22.01.2019
Жителя Прикамья обвиняют в убийстве пасынка