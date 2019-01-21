Екатеринбуржец заплатит 32 тысячи рублей штрафа за неиспользуемую им землю

13:30 | 23.01.2019

Свердловский областной суд оставил в силе решение заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по использованию и охране земель и нижестоящего суда о взыскании с жителя Екатеринбурга 32 тыс. 861 руб. за нарушение земельного законодательства и неиспользования земельного участка, который мужчина приобрёл для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба суда.



В декабре 2008 года житель Екатеринбурга приобрел в собственность участок земли предназначенный под ИЖС площадью 10 соток для того, чтобы построить индивидуальный жилой дом. Однако, за прошедшие 10 лет строительство он так и не начал, а значит по назначению участок не использовал.



В августе 2018 года в ходе внеплановой выездной и документарной проверки соблюдения требований земельного законодательства было установлено, что на участке нет ничего, ни объекта недвижимости, ни признаков ведения хоть каких-нибудь строительных работ. На основании итогов проверки заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по использованию и охране земель своим постановлением вынес нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 32 тыс. 861 руб.



С постановлением мужчина не согласился и обратился с жалобой в Кировский районный суд Екатеринбурга. Однако суд, рассмотрев жалобу, с доводами заявителя не согласился и оставил постановление должностного лица в силе. Тогда екатеринбуржец обратился с жалобой уже в областной суд, в ней просил отменить решение Кировского районного суда и прекратить производство по делу, указывая на отсутствие в его действиях состава правонарушения.



Судья Свердловского областного суда, рассматривавший материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения решения. Доводы заявителя о том, что земельный участок использовался по назначению и на нем велись подготовительные работы, были опровергнуты фотоматериалами и другими материалами дела.