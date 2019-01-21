На Урале перед судом предстанет охотник, случайно застреливший человека

В Свердловской области будут судить 27-летнего мужчину, подозреваемого в причинении и смерти по неосторожности, а также в незаконной охоте, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, 7 ноября прошлого года молодой человек и его приятель охотились на косуль и кабанов в районе деревни Новая Башкарка Пригородного района. Охотники передвигались на автомобиле УАЗ. Находясь на заднем сидении, обвиняемый случайно нажал на спусковой крючок карабина. Пуля попала в сидевшего за рулем мужчину, и он погиб на месте.Отметим, что у мужчин не было разрешения на охоту. Расследование уголовного дела завершено, материалы скоро передадут в суд.