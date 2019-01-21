Прямой авиарейс вновь свяжет Екатеринбург и Нягань

12:39 | 23.01.2019

С 29 января авиакомпания «Ямал» вновь соединит прямыми рейсами Екатеринбург и Нягань, об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.



Это произошло спустя три года после отмены полётов из Екатеринбурга в Нягань, которые тогда выполняла авиакомпания «Оренбуржье».



Вылет самолётов авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Нягань будет производиться по вторникам и пятницам в 13:50, из Нягани – в 11:10 по тем же дням. Время в полёте около полутора часов. Полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью до 50 человек.