Свердловские антимонопольщики наказали энергетиков солидным штрафом

12:33 | 23.01.2019

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс» –структура частино принадлежит Виктору Вексельбергу) назначено административное наказание в виде штрафа в размере 650 000,00 рублей за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что в декабре 2016 года ОАО «Свердловская энергогазовая компания» обратилось в антимонопольный орган с заявлением о нарушении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» антимонопольного законодательства. По результатам рассмотрения обращения УФАС выдало ОАО «Энергосбыт Плюс» предупреждение, которое не было выполнено.



После этого УФАС вынесло постановление, которым ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. статьи 14.31 КоАП РФ («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»), с назначением административного штрафа в размере 650 000,00 рублей.



Не согласившись с указанными актами, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» обратилось в суд. Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставили в силе решение и постановление антимонопольного ведомства.