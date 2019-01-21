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12:20 | 23.01.2019

В Первоуральске жильцы квартиры выиграли суд у УК за потоп после ливня

Жительница Первоуральска выиграла судебные разбирательства с управляющей компанией, взыскав с коммунальщиков почти 150 тысяч рублей. Еще в августе 2016 года после сильного дождя у неё в ванной комнате протек потолок, в результате чего почти по всей квартире образовалась плесень. Неоднократные обращения собственницы в УК ООО «Жилищная компания «Магнитка» с просьбой выявить проблему и устранить недостатки оставались без ответа. К концу 2016 года в квартире появились не только плесень, но и грибок, были испорчены обои, линолеум, плитка, мебель, вещи.

На протяжении 2017-2018 гг. управляющая компания проводила обследования квартиры, которые подтверждали наличие плесени. Женщина потребовала устранить недостатки содержания общего имущества (утепление наружных стен и ремонт межпанельных швов), а также составить смету расходов на восстановительный ремонт квартиры. ООО «ЖК «Магнитка» частично провела текущий ремонт общего имущества дома и рекомендовала собственнику для составления сметы расходов на восстановительный ремонт обратиться к независимому оценщику. За свой счет потребитель оплатила расчеты эксперта, который определил сумму расходов для восстановительного ремонта в размере чуть более 79 тысяч рублей. В УК не согласилось с данной суммой, после чего собственники обратилась в первоуральский консультационный пункт Роспотребнадзора, где было подготовлено исковое заявление в суд.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, суд удовлетворил требования собственников квартиры, одним из которых является несовершеннолетний ребенок, взыскав в счет возмещения ущерба сумму в размере чуть более 79 тысяч рублей, убытки (7000 руб.), компенсацию морального вреда (9000 руб.), штраф за неудовлетворение требований потребителей в добровольном порядке (47,5 тысяч рублей). Всего с УК взыскана сумма в размере более 142 тысяч рублей. Также судом был определен срок проведения восстановительных работ по устранению недостатков содержания общедомового имущества.

© «Вечерние Ведомости»

 


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