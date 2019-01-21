Свердловский арбитражный суд продлил срок банкротства компании Александра Новикова

12:06 | 23.01.2019

Решением Свердловского арбитражного суда продлён срок конкурсного производства в отношении компании «Светояр», принадлежащей барду Александру Новикову.



Ходатайство о продлении сроков конкурсного производства было подано конкурсным управляющим предприятия Еленой Клочко. Суд удовлетворил ходатайство, теперь срок реализации имущества компании Александра Новикова завершится не ранее июня 2019 года.



Напомним, что кроме того, конкурсный управляющий просит суд аннулировать сделки по приобретению у компании «Светояр» участков земли известным бардом, директором Театра эстрады Александром Новиковым и его партнером, бывшим заместителем министра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. Под вопросом оказалась и продажа земельных участков, той же компанией, вдове бывшего начальника Россельхознадзора Лие Тухбатовой.



Участки, вокруг которых идёт спор, были размежеваны после того, как в мае 2008 года Свердловское управление Росимущества сдало в аренду ОАО «Уралплемцентр» 600 га земель сельскохозяйственного назначения вблизи Большого Седельниково. Затем «Уралплемцентр» переуступил права ООО «Тальян», позже, после очередной переуступки, участок арендовало ООО «Светояр», а затем уже это предприятие продало Новикову и Шилиманову 10 земельных участков общей площадью 619 484 квадратных метра. Стоит отметить, что на момент совершения сделок ООО «Светояр» на 80% принадлежало Новикову, получается, что имела место продажа участков самому себе.



Еще одна оспариваемая конкурсным управляющим сделка касается продажи земель от ООО «Светояр» Лие Тухбатовой. В этом случае речь идёт о четырех участках общей площадью 5008 кв.м.