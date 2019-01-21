В Екатеринбурге прокуратура организовала «горячую линию». Горожан призывают жаловаться на комунальщиков

11:31 | 23.01.2019

Прокуратура Екатеринбурга организовала горячую линию по вопросу нарушения законодательства в сфере ЖКХ в связи с систематическими коммунальными авариями. Обращаться можно по телефону 229-59-24.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в своих обращениях гражданам необходимо указывать дату прекращения подачи коммунальных услуг в связи с аварией на сетях, управляющую компанию, адрес проживания и контактный телефон.



В случае выявления нарушений закона прокуратурой города будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обещают в ведомстве