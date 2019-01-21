Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2019 года

10:36 | 23.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 22.01.2019г. до 08:00 23.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 152 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 противоправных деяний. Из них: два убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, два разбойных нападения, 1 грабеж, 20 краж, в том числе одна квартирная, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе один факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП с пострадавшими, в которых три человека погибли, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 4400 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 32 полицейских, 3 сотрудника Росгвардии, 4 работника частных охранных предприятий, 105 представителей контрольно-ревизионной службы. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.