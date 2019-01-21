Под Екатеринбургом дотла сгорел садовый дом на Московском тракте

10:28 | 23.01.2019

Накануне вечером, 22 января, в коллективном саду на Московском тракте под Екатеринбургом сгорел садовый дом и надворные постройки общей площадью 100 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава.



Добавим, что в 2018 году в садах по Московскому тракту произошло уже несколько возгораний садовых домиков. Сотрудники отдела полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу поводят проверки по данным фактам, но личности поджигателей пока не установлены.

