Свердловская прокуратура добилась отмены «приватизации» озера под Невьянском

10:01 | 23.01.2019

База отдыха «Красилово». Фото: katalogturbaz.ru

Невьянская городская прокуратура выявила значительные нарушения при межевании земельного участка вблизи озера «Красилово», а также при использовании водного объекта одноименной базой отдыха. В ходе надзорных мероприятий установлено, что собственниками базы не получены разрешительные документы на право пользования частью акватории озера, в том числе для рекреационных целей.



Кроме того, при осмотре территории выявлено оборудование для распиловки древесины, на участке велись производственные работы. При этом земельные участки на базе отдыха относятся к категории земель особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В связи с выявленными нарушениями Невьянский городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд с требованиями признать незаконной деятельность собственников базы отдыха «Красилово», обязать их устранить нарушение природоохранного законодательства, приостановить деятельность по использованию водного объекта и запретить деятельность по распиловке леса и складировании древесины.



Также проверкой установлено, что один из земельных участков на базе отдыха находится в собственности физического лица и занимает всю береговую полосу водного объекта в границах этого земельного участка. Также в состав второго земельного участка на протяжении 56 метров частично входит береговая полоса озера Красилово. Между тем, приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, запрещена. Прокурор также обратился в суд с требованием признать незаконным результаты межевания земельных участков, и суд его удовлетворил.