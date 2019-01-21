В Екатеринбурге мужчина факелом поджёг коммунальную квартиру

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, прошедшей ночью в Екатеринбурге загорелась коммунальная квартира на улице Краснофлотцев.Сообщение о пожаре в доме № 25 поступило в 23:03. К месту возгорания выехали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.«До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 25 человек, в том числе трое детей. Пожарными спасены семь человек, из них три человека - через окно второго и третьего этажей по трехколенной лестнице, четыре человека - с помощью масок дыхательных аппаратов по лестничным маршам», - говорится в сообщении МЧС..Открытое горение было ликвидировано в 23:18, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 00:47В результате пожара сгорела общая кухня, секции и коридор, остальные помещения были сильно задымлены.Как выяснилось позже, пожар устроил пьяный мужчина, который угрожая убийством соседке и её детям, при помощи факела он поджег общую кухню. Пьяному поджигателю не понравилось, что дети женщины шумят. Мужчина был задержан прибывшими к месту ЧП сотрудниками полиции. По словам соседей, ранее он отсидел пять лет за убийство соседа, а год назад вышел на свободу, пишет портал E1.RU.