Екатеринбуржца приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество на 26,5 млн рублей

23:38 | 22.01.2019

Фото: dp.ru

Жителю Екатеринбурга присудили девять лет лишения свободы за мошенничество с жильём, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как рассказали в прокуратуре, мошенник М. Бортников работал в составе организованной группы с августа 2010 по ноябрь 2015 года. Злоумышленники предлагали гражданам денежные займы под залог недвижимого имущества, а в дальнейшем вводили людей в заблуждение и лишали их прав на жильё.



Общая сумма ущерба составила 26,5 млн рублей. Кировский районный суд назначил мошеннику 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.