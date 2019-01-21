В Екатеринбурге издали авторский путеводитель по Уралмашу

23:22 | 22.01.2019

Фото: Музей истории Екатеринбурга

В столице Урала представили авторский путеводитель по промышленному району города Уралмашу. Книга была представлена Музеем истории Екатеринбурга.



Книга познакомит жителей и гостей города с семью разными маршрутами по району. В них входят центральные улицы района: Машиностроителей, Орджоникидзе, Ильича, Кировоградская, а также площадь Первой Пятилетки. Все маршруты сопровождаются рассказами об известных строениях района, каждая история включает в себя цитаты жителей Уралмаша. Над путеводителем авторы работали около года. Тираж книги пока что небольшой - всего тысяча экземпляров.



Добавим, путеводитель стал первой книгой в серии об уральской столице. Всего запланировано издать семь книг.