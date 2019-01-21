«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую обыграл челябинский «Трактор» 3:0

21:18 | 22.01.2019

Фото: Илья Родионов

Сегодня, 22 января, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу в матче против челябинского «Трактора». Счёт встречи 3:0.



Авторами шайб в составе хозяев льда стали Найджел Доус, Франсис Паре и Алексей Василевский. Гости из Челябинска активно атаковали, но ворота Якуба Коваржа так и остались нетронутыми.



«Автомобилист» в турнирной таблице Восточном конференции по-прежнему занимает первое место, имея в запасе 81 очко. «Трактор» с 51 очком расположился на восьмой строчке.



Напомним, сейчас уральцы отправляются на выезд. Следующий матч команда проведёт уже в пятницу, 25 января, с «Нефтехимиком» в 21:00.