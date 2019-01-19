В Екатеринбурге начались слушания по делу об обрушении крыши на ЗиКе

20:05 | 22.01.2019

Фото: ikso.org

Сегодня, 22 января, в столице Урала начались слушания по делу об обрушении кровли на крыше Машиностроительного завода имени Калинина.



Как отметили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, обвиняемыми по этому делу являются заместитель главного инженера завода Владимир Гаганов, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий завода Валерий Шмелев, а также представители компаний, которых привлекали для ремонта кровли. Их обвиняют по статьям 109 УК РФ, часть 3 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), 118 УК РФ, часть 2 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум и более лицам, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), а также по статье 216 УК РФ, часть 3 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Напомним, обрушение крыши на ЗиКе произошло осенью 2016 года. В результате инцидента погибли 4 человека, 16 человек получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия лично выезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.