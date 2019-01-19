Соперником Евгения Тищенко на поединке в Екатеринбурге станет чешский боксёр

19:26 | 22.01.2019

Фото: sport.aktualne.cz

Определился соперник Евгения Тищенко на бой, который пройдёт 22 февраля в рамках турнира RCC Boxing Promotions. Им станет боксёр из Чехии Вацлав Пейсар, об этом сообщили в пресс-службе RCC.



Поединок будет состоять из восьми раундов.



Напомним, российский боксёр Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года. Он начал свою профессиональную боксёрскую карьеру в прошлом году. В активе Тищенко 3 победы, 2 из них нокаутом и ни одного поражения. На счету чешского бойца Пейсара 13 побед, 11 из них нокаутом и 7 поражений.