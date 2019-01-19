В Екатеринбургской думе появится «женская фракция»

18:37 | 22.01.2019

Фото: vistanews.ru

В Екатеринбургской городской думе появится межпартийная депутатская группа, куда будут входить только женщины, об этом сообщили в пресс-службе городской думы.



Новая депутатская группа займётся социальными вопросами, связанными с гендерным равенством, материнством, воспитанием, а также будет следить за поддержкой пенсионеров и инвалидов.



Первое оргсобрание депутатской группы пройдёт уже завтра, 23 января. На встрече женщины планируют выбрать руководителя и обсудить другие организационные вопросы.