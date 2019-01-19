Уральский депутат выступил против мусорной «дискриминации» регионов

17:41 | 22.01.2019

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин на заседании 22 января возмутился по поводу колоссальной разницы в региональных нормативах, которые установили согласно новой «мусорной» реформе. Он привел в пример Еврейскую автономную область и Красноярский край, где показатели по сбору мусора отличаются друг от друга в 50 раз.



«Получается, что среднестатистический сибиряк мусорит в 50 раз больше, чем еврей?», – пошутил Дмитрий Ионин во время выступления перед коллегами.







Депутат призвал приостановить мусорную реформу, и сначала построить инфраструктуру, а уже затем запускать её по новой, наделив функциями финансирования, распределения средств между региональными операторами и контроля недавно созданного Федерального оператора.



Дмитрий Ионин, представляющий в Госдуме Свердловскую область, об этом заявлял и ранее, отмечая, что мусорная реформа может привести к бунтам по всей стране.



Так, уже 3 февраля состоится Всероссийская акция экологического протеста, направленная против мусорного «беспредела». Протестные мероприятия состоятся во многих регионах страны, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской, Вологодской, Псковской и Владимирской областях, Красноярском крае и др. Не остались в стороне и регионы, входящие в УрФО. Так, жители Свердловской, Тюменской и Челябинской областей также намерены заявить о несогласии с «мусорной реформой» в её нынешнем виде.