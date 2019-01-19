В Первоуральске прошло первое заседание по делу бывшего начальника управления архитектуры города

17:09 | 22.01.2019

Фото: сайт администрации Первоуральска

Сегодня, 22 января, в Первоуральском городском суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-начальника управления архитектуры и градостроительства муниципалитета Константина Гартмана. Ему вменяется ч.3 ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).



Дело находится в производстве судьи Натальи Чистяковой. Ранее она рассматривала резонансные уголовные дела по обвинению судьи Федерации спортивного ориентирования в педофилии и дело «лжегазовиков».



Напомним, что расследованием уголовного дела в отношении Гартмана занимались сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области. По версии следствия, с 2014 по 2017 год Гартман содействовал одной из строительных компаний в том, чтобы она получила земельные участки в обход установленных законом процедур.