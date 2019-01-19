При строительстве нового биатлонного центра в Екатеринбурге используют опыт Германии

17:06 | 22.01.2019

Фото: екатеринбург.рф

Делегация Свердловской области посетила немецкий город Рупольдинг, для знакомства с передовым опытом строительства комплексов для биатлонистов на примере местного биатлонного центра, считающегося одним из лучших в мире.



Именно опыт Германии хотят использовать при строительстве нового биатлонного комплекса на 12-м километре Московского тракта.



Как отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, который вошёл в состав официальной делегации, в ближайшие годы аналогичный центр, с учётом немецкого опыта, планируется построить и вблизи Екатеринбурга.



«Многофункциональный биатлонный комплекс, который мы планируем построить на 12-м километре Московского тракта, будет соответствовать всем мировым стандартам. В состав комплекса войдут – лыжный стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы, катки, а также просторные автомобильные парковки», – сказал он.



Напомним, информация о том, что в Екатеринбурге планируют строительство нового биатлонного центра на 12-м километре Московского тракта, появилась ещё в начале прошлого года. По проекту, который тогда обсуждали власти, это будет крупный многофункциональный спортивный центр, в состав которого должны были войти: ледовый дворец, детский лыжный стадион, бассейны, а также лыжная и лыже-роллерная трассы и трасса для экстремального катания на коньках.



Сейчас, на участке лесопарковой зоны площадью в 51 гектар расположена действующая база «Динамо» и лыжные трассы используемые ей. В начале января текущего года Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области заказал исследование для изменения границ Московского лесного парка, часть которого, как раз, и предназначается для строительства нового биатлонного комплекса.