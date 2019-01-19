На Тюменском тракте произошло ДТП с тремя погибшими

16:30 | 22.01.2019

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, произошло сегодня днем, 22 января на 190 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень», сообщает УГИБДД по Свердловской области.



Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, при совершении обгона не справился с управлением транспортного средства и на встречной полосе столкнулся с автомобилем «Рено Логан».



В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажир автомобиля «Рено Логан», которая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сидении, а также оба водителя. Еще одна пассажирка «Рено Логан», которая находилась на заднем сидении, доставлена в медицинское учреждение Талицы.



Движение на данном участке трассы пока затруднено.